Красноярцы смогут любоваться подсветкой на ГЭС. Фото: En +group

Красноярская ГЭС в 2022 году празднует свой юбилей — 55 лет со дня пуска первого гидроагрегата и 50-летие с момента принятия станции государственной комиссией в постоянную эксплуатацию. В честь этого компания En+ Group сделала подарок сибирякам и гостям региона — запустила подсветку на ней.

Разноцветные огни подчеркивают всю величественность сооружения и просто радуют глаз. Станция будет сиять в темное время суток каждый уикенд с 8 июля по 29 августа.

Наслаждаться зрелищем сможет любой желающий с пятницы по воскресенье с 23:00 до 03:00.

Когда Советский Союз заявил о начале строительства Красноярской ГЭС, весь мир скептически усмехнулся. А уже в 1963 пристально следил за перекрытием могучей реки. Через 4 года, 3 ноября 1967 года первый блок Красноярской ГЭС был запущен.