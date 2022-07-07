Перечислены самые аварийные участки дорог Красноярского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Названы самые аварийные участки автомобильных дорог в Красноярском крае. Статистику предоставили в региональной полиции.

Оказалось, что лидерами антирейтинга стали автодороги Березовка – Канск и Красноярск – Енисейск. Аварии там чаще всего заканчиваются летальным исходом.

— Проведенный анализ сложившейся ситуации указывает на необходимость увеличения числа полос движения проезжей части дороги с разделением встречных потоков. О данной проблеме нами в начале года проинформирована администрация края, — отметил Александр Речицкий, начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю.

КОНКРЕТНО

В 2021 году на дороге Березовка – Канск погибли 35 человек. В этом году уже 21.