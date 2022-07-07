ВТБ увеличил долю дистанционных продаж кредитов до 50%

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Клиенты банка впервые оформили дистанционно половину всех кредитов наличными, а общая доля онлайн-продаж популярных розничных продуктов превысила 50%, более 200 тысяч.

Клиенты ВТБ открыли дистанционно более 75% вкладов и накопительных счетов (+15% к аналогичным показателям прошлого года).

Каждый второй пользователь ВТБ Онлайн сегодня регулярно совершает дистанционные платежи и переводы. Кроме того, с начала года более 250 тысяч клиентов воспользовались в интернет-банке цифровыми государственными и нефинансовыми сервисами: оформили заявления на распоряжение материнским капиталом в пользу ипотеки, заявки на налоговый вычет, получение пенсий и пособий.

«В этом году российский банкинг столкнулся с беспрецедентными ограничениями, но ВТБ сохранил для пользователей возможность использовать их удаленно. Для этого была доработана интернет-версия банка до уровня полноценного мобильного приложения. В результате чего спрос на популярные розничные продукты в дистанционных каналах оказался выше, чем в отделениях», – приводят в банке слова члена правления ВТБ (ПАО) Святослава Островского.

Топ-менеджер подчеркнул, что дальнейшая цифровизация будет направлена на более сложные банковские продукты: «Уже сейчас треть заявок на автокредиты и около 60% заявок на ипотеку клиенты ВТБ отправляют в дистанционных каналах, но мы видим большой потенциал в создании простого сценария полностью удаленного оформления этих услуг».