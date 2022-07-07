В Красноярске пройдут учения поискового отряда «ЛизаАлерт». Фото:«ЛизаАлерт» ВКонтакте
В Красноярске 7 июля состоятся учения поискового отряда «ЛизаАлерт». Присоединиться к ним смогут все желающие.
Опытные поисковики вместе с новобранцами соберутся возле гипермаркета «Лента» на 9 Мая.
Чтобы принять участие в учениях, необходимо пройти процедуру регистрации. Для этого требуется оставить свои данные в группе «Лизы Алерт» во Вконтакте.
В ходе учений опытные волонтеры расскажут, как искать потерявшихся в городе людей, научат правильному размещению ориентировок, как необходимо проводить опрос возможных свидетелей.
Отметим, что к поисковым мероприятиям допускаются только совершеннолетние.
Начало в 21.00.