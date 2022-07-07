En+ Group расширяет географию проекта «360». Фото: предоставлено пресс-службой Еn+ group

В 2022 году еще больше жителей России смогут принять участие в волонтерском проекте «360». Все потому, что Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель электроэнергии и алюминия, расширяет его географию. Традиционными участниками акции станут жители Иркутска, Усть-Илимска, Братска, Дивногорска, Миасса и Нижнего Новгорода. А также к ним присоединятся эковолонтеры из Улан-Удэ, Северобайкальска и Красного Чикоя.

Всех их ждут эко-акции у водоемов в регионах России, online-экомарафон и уборка на озере Байкал со стороны Иркутской области и Республики Бурятия. Ярким акцентом станут работы художников, которые появятся на улицах городов-участников. К радости от простой заботе о природе также добавятся и подарки. За свои старания волонтеры будут получать баллы, которые смогут обменять на различную экопродукцию в открывшемся недавно online-магазине «Мир со знаком плюс».

За время реализации проекта эковолонтерами стали порядка 150 500 человек. Фото: предоставлено пресс-службой Еn+ group

– En+ Group проводит проект «360» уже в двенадцатый раз. Из года в год мы видим, как проект активно развивается, к нашей эко-инициативе присоединяется все больше людей. Сегодня это уже не локальная корпоративная акция, а масштабное экологическое движение, объединяющее целые регионы. В этом сезоне к «360» присоединились города Республики Бурятия, что особенно ценно для улучшения экологического состояния озера Байкал. Искренне благодарим всех участников проекта за их неравнодушие и надеемся на плодотворную работу в этом сезоне!– рассказала Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group.

Первые мероприятия в 2022 году пройдут в онлайн-формате. С 18 июля по 7 августа волнтеры станут участникам экомарафона. Им предстоит выполнить 21 задание, направленное на приобретение полезных экопривычек. Регистрация стартовала 4 июля на официальной странице «Мир со знаком плюс» ВКонтакте.

Волонтерами было убрано более 4500 тонн мусора. . Фото: предоставлено пресс-службой Еn+ group

Основные очные мероприятия акции пройдут 13 августа. Свыше трех тысяч волонтеров помогут в сборке мусора и его сортировке, а также обустроят местную туристическую инфраструктуру: установят пикниковые группы и информационные стенды, построят экотропы и посадят саженцы растений.

Отметим, что забота об окружающей среде – один из приоритетов компании En+Group и ее основателя Олега Дерипаска. За время реализации проекта эковолонтерами стали порядка 150 500 человек. С их помощью было убрано более 4500 тонн мусора в различных регионах России. Только в прошлом году волонтеры «360» собрали 30 кузовов самосвалов общего мусора и отправили на переработку в совокупности более 2500 килограммов стекла, металла и пластика. Весь мусор утилизирован и частично переработан. Кроме того, участники высадили 772 дерева, установили пять информационных стендов и обустроили одну зону отдыха. В 2021 году проект получил международное признание и был удостоен премии стран БРИКС по достижению целей устойчивого развития.