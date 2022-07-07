Жители Красноярского края могут оплатить коммуналку в рассрочку без процентов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярского края теперь смогут оплатить коммунальные услуги в рассрочку и без процентов. Как сообщили в «Центре развития коммунального комплекса», такая возможность доступна тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию и начинает копить долги по оплате коммуналки. Рассрочка же позволит избежать начисления пени, а также ареста имущества и взыскивания долга через суд.

Платить нужно будет по фиксированному графику - сумма делится на 3 или на 6 месяцев. Долг гасится равными частями, пени не начисляются и дело не передается в суд.

Чтобы оформить рассрочку нужно отправить заявление на электронную почту ЦРКК info@crkk.ru

В письме необходимо указать ФИО, адрес, лицевой счет, причину образования долга, предполагаемый срок и источник его погашения. Если будет принято положительное решение, то ответным письмом придет Соглашение о реструктуризации долга, а также график внесения платежей.

Отметим, что на 1 июля задолженность жителей и предприятий края перед ресурсоснабжающей организацией составила 369 млн рублей. Порядка 70% – это неплатежи физических лиц.