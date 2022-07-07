3,5 тонны продуктов уничтожил Россельхознадзор в Красноярском крае весной 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

3,5 тонны фруктов, овощей, орехов и других продуктов весной 2022 года уничтожили сотрудники Управлении Россельхознадзора Красноярского края. Этот немалый объем был изъят с международных авиарейсов.

— При контроле подкарантинной продукции растительного происхождения в ручной клади и багаже у пассажиров, прибывших на территорию Российской Федерации рейсами из Республик Таджикистан, Азербайджан и Узбекистан, выявлено 183 случая нарушения законодательства в области обеспечения карантина растений, — рассказали в ведомстве. В общей сложности были проверены 192 пассажирских международных рейса. Специалистам пришлось обследовать 24,9 тысяч мест ручной клади и багажа.