Енисей обмелел на территории Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Уровень воды в Енисее на территории Красноярска существенно снизился. Причиной этому стал дефицит осадков, пишут Gornovosti.

Май и июнь в этом году выдались жаркими. К тому же, мало осадков было в период таяния снега.

Как отметили в Енисейском бассейновом водном управлении, сейчас уровни в Саяно-Шушенском и Красноярском водохранилищах ниже отметок за последние 30 лет.

Напомним, в прошлый раз Енисей обмелел в апреле. В связи с этим Красноярская ГЭС снизила водосброс, чтобы наполнить водохранилище. Но с началом навигации его вновь увеличили.