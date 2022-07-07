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Общество7 июля 2022 8:06

Енисей обмелел на территории Красноярска

Во всем виноват дефицит осадков
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Енисей обмелел на территории Красноярска

Енисей обмелел на территории Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уровень воды в Енисее на территории Красноярска существенно снизился. Причиной этому стал дефицит осадков, пишут Gornovosti.

Май и июнь в этом году выдались жаркими. К тому же, мало осадков было в период таяния снега.

Как отметили в Енисейском бассейновом водном управлении, сейчас уровни в Саяно-Шушенском и Красноярском водохранилищах ниже отметок за последние 30 лет.

Напомним, в прошлый раз Енисей обмелел в апреле. В связи с этим Красноярская ГЭС снизила водосброс, чтобы наполнить водохранилище. Но с началом навигации его вновь увеличили.