Енисей обмелел на территории Красноярска
Фото: Мария ЛЕНЦ
Уровень воды в Енисее на территории Красноярска существенно снизился. Причиной этому стал дефицит осадков, пишут Gornovosti.
Май и июнь в этом году выдались жаркими. К тому же, мало осадков было в период таяния снега.
Как отметили в Енисейском бассейновом водном управлении, сейчас уровни в Саяно-Шушенском и Красноярском водохранилищах ниже отметок за последние 30 лет.
Напомним, в прошлый раз Енисей обмелел в апреле. В связи с этим Красноярская ГЭС снизила водосброс, чтобы наполнить водохранилище. Но с началом навигации его вновь увеличили.