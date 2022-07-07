Tele2определила самые быстрорастущие сервисы телемедицины

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Лидером по числу пользователейстал сервис iBolit, самыми быстрорастущими– «СберЗдоровье» и «Яндекс.Здоровье».Трафик достигает пика в будние дни, а в выходные активность клиентов в приложениях телемедицины снижается вдвое.

На фоне пандемии сервисы цифровой медициныстремительно набирали число клиентов. Привычка использовать приложения телемедицины осталась после снижения эпидемиологической напряженности. Оператор Tele2 проанализировал, как растет объем онлайн-консультаций в популярных сервисах телемедицины в первом полугодии 2022 года. Наиболее востребован сервис iBolit – его выбирает более половины (52%) пользователей ресурсов телемедицины среди клиентов Tele2. На втором месте –сервис «СберЗдоровье» (20%), на третьем – SmartMed(10%). Также в топ приложений вошли «Яндекс.Здоровье», Doctis, ONDOC, «Доктор Рядом Телемед» и «Онлайн Доктор».

Наибольший скачок в рейтинге приложений телемедицины сделал сервис «СберЗдоровье»– в первом полугодии 2022 года он поднялся с 5-го на 2-е место. Число пользователей сервиса за этот период приросло более чем в 2 раза. Количество клиентов Tele2, которые пользуются приложением «Яндекс.Здоровье», также увеличилось вдвое: при этом сам сервис поднялся в рейтинге с 6-го на 4-е место.