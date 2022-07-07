В Красноярске прошли проверки 30 судов после писем о минировании

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске проверили 30 судов на предмет минирования. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов края. К счастью, тревога оказалась ложной – никаких посторонних предметов обнаружено не было.

Письма о минировании поступили 6 июля в 20:15 на электронные почты судов. Сообщения разослал отправитель под ником «Юсуп Супермен».

Специалисты оперативно проверили все помещения, но никаких посторонних предметов не обнаружены. Эвакуация сотрудников не потребовалась, так как уже было не рабочее время.