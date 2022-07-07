Чат-бот Tele2стал умнее в два раза

Фото: ТЕЛЕ2

Сибирь – Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал тренды обращения клиентов в цифровые каналы и выяснил, как часто они решают вопросы онлайн. В Iполугодии 2022 годачисло клиентских запросовв digitalвыросло на 16% год к году.Компания совмещает живое обслуживаниеи использование робота. За год число тем, которые решает умный виртуальный помощник, удвоилосьдо 2 тысяч.

Tele2 помогает клиентам вdigital-среде: социальных сетях, мессенджерах, чатах, мобильном приложениии на сайте компании.Оператор отмечает рост популярности цифровых каналов обслуживания – вянваре-июнеколичество запросов выросло на16% год к году. При этом 82% всех обращений в цифровых каналах – это консультации в мобильном приложении оператора.

Если проанализировать распределение обращений только в соцсетях и мессенджерах, наибольшие доли приходятся на VK (41%), WhatsApp (37%) и Viber (11%). У Telegram и «Одноклассников» –4% и 3% соответственно. Наиболее частые темы обращений в цифровых каналах – вопросы по тарифам и услугам (25%), вопросы по счетам и детализации (16%), вопросы по сервисам передачи данных (7%).

Помимо специалистов службы поддержки,на запросы пользователей в онлайн-каналах отвечает чат-бот.Умный виртуальный помощник обрабатывает более 420 тысяч вопросовв месяц. При этом большую часть клиентских обращенийон решает самостоятельно, без участия сотрудников службы личной поддержки.