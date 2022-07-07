В Красноярске капитально ремонтируют еще 7 фасадов многоквартирных домов

Фото: Пресс-служба Администрации Красноярска

Капитальный ремонт фасадов – вид ремонта, имеющий ярко выраженную сезонность. Современные технологии позволяют проводить работы и в холода, но наиболее подходит для них тёплое время года.

В этом сезоне городской технический заказчик, МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления», организует и контролирует работы по ремонту фасадов семи многоквартирных домов. Среди них, четырехэтажка на ул. Ползунова, 20. Работы сейчас в самом разгаре. В соответствии с проектной документацией при ремонте фасада в порядок приводят не только наружные стены, но и все внешние элементы козырьки, карнизы, декоративные колонны, русты, капители, кронштейны, молдинги, элементы входных групп, если такие предусмотрены первоначальным решением архитекторов. Это важно для домов сталинской постройки. Все цвета, которые определены для оформления облика дома, подобраны в соответствии с паспортом фасада.

Также в Ленинском районе уже приступили к капитальному ремонту фасадов пяти домов, расположенных вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий». В течение трех лет в этой части района ведется комплексное благоустройство, формируется большая пешеходная прогулочная зона, включающая променад вдоль основного проспекта правобережья, площадь перед ДК им. 1 Мая, набережную Енисея и Майпарк. Приведение в порядок фасадов домов, расположенных в этой части района, должно завершить картину комплексного преображения. Цветовые решения для этих зданий рекомендованы специалистами, отвечающими за общий архитектурный облик города.

На сегодняшний день в Красноярске определены подрядчики для всех видов работ во всех домах, включенных в план капремонта этого года, за которые отвечает городской технический заказчик. На все работы заключены контракты. Для этого технический заказчик подготовил и провел 35 аукционов, по некоторым лотам торги проводились неоднократно. Всего в этом сезоне МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» контролирует капитальный ремонт в 105 многоквартирных домах. В 43 из них работы уже завершены.

Контроль работ ведется ежедневно. Сотрудники отдела строительного контроля городского техзаказчика провели уже 1961 выездную проверку объектов. Все проблемы, возникающие во время капремонта, решают в оперативном порядке. Так, например, в доме по ул. Высотная, 27 подрядчик не мог завершить капремонт систем тепло- и водоснабжения из-за подтопления подвала и незаконных подсобных помещений, перекрывающих доступ к сетям. Проблемы решали совместно с администрацией района и управляющей компаний. Сейчас работы в доме завершены в полном объеме.

Больше всего под контролем городского технического заказчика ремонтируют внутридомовых инженерных систем – теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения домов. Сейчас такие дома активно сдаются в эксплуатацию жильцам, причем многие раньше намеченных по контрактам сроков. Так, буквально на прошлой неделе на месяц раньше намеченного срока завершили работы в домах №№ 17 и 31 в переулке Медицинский.