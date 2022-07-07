В Красноярске суды вновь получили сообщение о минировании Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярские суды вновь поступило сообщение о минировании здания. Информацию подтвердили в краевой пресс-службе судов: письмо пришло по электронной почте накануне, 6 июля, в 20 часов. Силовики отработали сигнал, как положено. Эвакуировать никого не пришлось, но все помещения проверили.

Кстати, пару дней назад аналогичное письмо было подписано «бандой экстремистов из Средней Азии». Хотя на самом деле за этим может стоять кто угодно. В январе, например, так «развлекались» два красноярских старшеклассника. Теперь они под следствием.

Добавим, что по информации руководителя ГУ МВД России по краю Александра Речицкого за минувшие полгода поступила информация о 340 фактах минирования 11 699 различных объектов. Было заведено 197 уголовных дел, эвакуировано 387 224 человека.