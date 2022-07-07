В Красноярске запретят проезд транспорта возле мужского монастыря в Удачном Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска анонсировали временное перекрытие проезда автотранспорта в поселке Удачном. Это связано с торжественным открытием IV международного фестиваля искусств «Колокола». Мероприятие пройдет на территории, прилегающей к Свято-Успенскому мужскому монастырю. Даты – 16 и 17 июля. Именно в эти два дня автомобилисты не смогут проезжать мимо монастыря, а также парковать свой транспорт. Соответствующие дорожные указатели появятся ближе к датам. Перекрытие вызвано требованиями безопасности, ведь на фестиваль приедет большое количество посетителей.

Период ограничений: с 00:00 до 23:30 часов в течение двух дней 16 и 17 июля 2022 года.

КОНКРЕТНО

Где нельзя будет проехать:

- по переулку Послушников;

-по улице Лесной от дома № 31 до улицы Успенской;

- по улице Успенской.

Кроме того, на Лесной запретят остановку и стоянку транспорта.