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Происшествия7 июля 2022 3:01

В Красноярске после падения ребенка из окна 4 этажа завели уголовное дело

За ним в отсутствие матери присматривал старший брат
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске после падения ребенка из окна 4 этажа завели уголовное дело. Фото: СК

В Красноярске после падения ребенка из окна 4 этажа завели уголовное дело. Фото: СК

В Красноярске по результатам проверки следком завел уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Речь идет об одном из случаев выпадения ребенка из окна. Пострадавшему мальчику 6 лет, а произошло все в общежитии в Медицинском переулке.

По предварительным данным, которые «Комсомольской правде»-Красноярск предоставили в региональном следкоме, вечером 10 июня 2022 года мать пострадавшего мальчика находилась на работе, за ребенком присматривал его старший брат. Мальчик на некоторое время отлучился в магазин, оставив младшего брата в комнате одного.

В этот момент шестилетка самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и, выглядывая, не удержался и упал с высоты 4-го этажа, получив сочетанную травму тела. Мальчика обнаружила случайная прохожая, его доставили в больницу, где ему оказана медицинская помощь. Жизнь ребенка сегодня находится вне опасности.