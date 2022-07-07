В Красноярске экс-директор управляющей компании злоупотребил доверием на 1,3 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура направила на рассмотрение в суд Советского района уголовное дело о причинении имущественного ущерба энергоснабжающей организации на сумму более 1,3 миллиона рублей. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительной версии с декабря 2019 года по октябрь 2020 года обвиняемый был руководителем ООО «Управляющая компания «ЖКХ». Посредством электронной платформы он отправлял квитанции по оплате электроэнергии собственникам помещений обслуживаемых многоквартирных домов. Те расплачивались, как положено. Только вот поступившие деньги обвиняемый направлял не энергетикам, как должно было быть, а себе в карман. И тратил по своему усмотрению. Энергетики недополучили, как сказано выше, более 1,3 миллиона рублей.

В рамках уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест. Наверняка за счет него будет возмещаться ущерб.