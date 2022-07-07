В Красноярском крае снижается количество преступлений с участием мигрантов. Фото: пресс-служба полиции

В Красноярском крае снижается количество преступлений с участием мигрантов и лиц без гражданства. Об этом на минувшей пресс-конференции сообщил руководитель ГУ МВД России по краю Александр Речицкий. В целом в связи с притоком мигрантов с начала года были усилены и профилактические мероприятия. Так, было проверено около 3,5 тысяч объектов с пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства.

Сотрудники полиции выявили 4 119 случаев нарушения миграционного законодательства. И 382 преступления по фактам организации незаконной миграции или фиктивной постановки на учет иностранного гражданина. С территории края и страны в целом по решению суда выдворены (или в ближайшее время будут выдворены) 150 иностранцев, из 96 человек были помещены в центр временного содержания перед тем, как их посадят в самолет и отправят восвояси на историческую родину.

Также руководитель Главка отметил, что наблюдается рост преступности в отношении данной категории граждан.