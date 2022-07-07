В Красноярске врачи 20-й больницы дважды спасли пациента. Фото: КМКБ №20 имени И. С. Берзона

Врачи сосудистого центра 20-й больницы дважды спасти жизнь 66-летнему пациенту с артериальной гипертонией и атеросклерозом, который в течение нескольких часов перенес сначала инфаркт миокарда, а потом ишемический инсульт. Это стало возможным благодаря слаженной работе бригады кардиологов, неврологов и хирургов, а также современному оборудованию, которым оснащено медицинское учреждение.

Пациент, о котором идет речь, ранее не обращался за помощью и даже не проходит обследование. Но вдруг стало плохо, с острым инфарктом миокарда и атеросклеротическим поражением сосудов сердца был доставлен на машине скорой помощи в больницу. Ему тут же произвели стентирование коронарных артерий. А через два часа у него появилась клиника острого ишемического инсульта. И мужчину – снова на операционный стол. В настоящее время он уже выписан, проходит реабилитацию под наблюдением врачей дома.

Добавим, что региональный сосудистый центр 20-й больницы уже три месяца вышел из красной ковидной зоны и принимает пациентов в привычном режиме. А вообще с начала текущего года здесь при помощи современного ангиографа помогли полутора тысячам пациентов, сообщает пресс-служба КМКБ №20 имени И. С. Берзона