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Происшествия6 июля 2022 15:18

Спасатели нашли тело женщины, которая перевернулась на лодке на Таймыре

Ее искали почти неделю
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: служба спасения Красноярского края

Фото: служба спасения Красноярского края

Спасатели обнаружили тело женщины, которая утонула на Таймыре. ЧП произошло на озере Пясино еще 30 июня, когда погибшая каталась по озеру вместе с мужчиной. Ее поиски заняли почти неделю, сообщили в краевой службе спасения.

В день трагедии женщина находилась вместе с мужчиной на аэролодке. В какой-то момент пара не справилась с управлением, и лодка перевернулась. Мужчина смог выплыть и самостоятельно добраться до берега, а вот женщина выплыть так и не смогла.

Примечательно, что в тот же день спасатели сообщали еще о двух несчастных случаях. В Минусинске во время купания утонул мужчина, но его тело смогли быстро найти. В Канском районе женщина отдыхала на реке Кан – ее унесло течением, и спасатели пока не обнаружили тело.