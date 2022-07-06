Красноярцам вновь предсказали грозы и дожди на четверг

Фото: МЧС Красноярского края

МЧС по Красноярскому краю предупредил жителей о новых ливнях, которые пройдут в регионе завтра, 7 июля. По данным ведомства, в центральных и южных районах ожидаются сильные дожди, град, грозы и шквалистый ветер до 20 м/с.

В ведомстве также отметили, что из-за слабой ливневой канализации в городе могут возникнуть потопы и, как следствие, автомобильные заторы. Дачникам и жителям частного сектора посоветовали очистить канавы возле дома от мусора, чтобы вода быстрее уходила с участков.

Отметим, что неблагоприятные погодные условия сохраняются в Красноярском крае уже вторую неделю. По прогнозам синоптиков, к выходным в Красноярске потеплеет и станет солнечно, но на следующей неделе время от времени снова будут идти дожди.