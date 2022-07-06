Губернатор Красноярского края обсудил план реновации Норильска с главой «Норникеля» Потаниным

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В Москве прошла встреча губернатора Красноярского края Александра Усса и бизнесмена Владимира Потанина. Глава края обсудил с главой «Норильского никеля» план развития Норильска до 2035 года – в него входит реновация жилья и реализация крупных инвестпроектов.

Проект реновации города предусматривает снос 45 аварийных и ветхих строений, а также строительство сотни новых домов. Помимо жилого фонда, в Норильске хотят возвести два детсада, новую школу и поликлинику.

Сейчас в городе полностью расселены три жилых дома, а власти уже получили положительное заключение госэкспертизы для строительства двух девятиэтажек. Еще по ряду объектов сейчас происходит сбор документов.

Помимо этого, Усс и Потанин обсудили планы «Норникеля» по инвестпроектам в Красноярском крае: в их числе «Серный проект» и «Южный кластер». Эти проекты входят в предполагаемую будущую инфраструктуру «Енисейской Сибири».