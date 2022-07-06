В Красноярском крае убийцу кошки наказали исправительными работами Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ирбейском районе суд вынес решение по уголовному дело о жестком обращении с животными. Наказание вынесли местному жителю – мужчина признан виновным в убийстве кошки. Самое печальное, что очевидцами чудовищного поступка стали дети.

Сельчанин был сильно пьян, когда ему на глаза попался четвероногий питомец. Он схватил кошку и что было силы швырнул ее на дорогу, прямо на асфальт. Удар стал смертельным, животное погибло. Суд учел все обстоятельства произошедшего. Живодер получил наказание в виде исправительных работ сроком на один год. С его заработной платы в доход государства все это время будет удерживаться 10 %.

Добавим, что это один из немногих случаев, когда жестокое обращение с животными доходит до суда. Зачастую граждане просто поговорят, пообсуждают такие события и расходятся, писать заявления в полицию не хотят. А следует.