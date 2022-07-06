В Красноярском крае на 3,2 % снизилось количество преступлений Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений. Данные работы региональной полиции на встрече с представителями региональных СМИ озвучил глава ведомства Александр Речицкий. Отчетный период – шесть месяцев текущего года. Так, всего было зарегистрировано 22 806 фактов, это на 3,2 % меньше аналогичного периода прошлого года. Из них:

- количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 10,7%;

- каждое третье преступление инициативно выявлено сотрудниками полиции;

- меньше совершено убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж, хищений автотранспорта и его угонов;

- снизилось число преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на 14,9%;

- раскрываемость преступлений в отчетном периоде составила 58,8%. При этом по тяжким статьям против личности – около 100% (разбойные нападения – более 95%, убийства и изнасилования – 100%).

За полгода полицией раскрыто 723 преступления прошлых лет, в том числе 192 - тяжких и особо тяжких.