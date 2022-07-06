В Красноярском крае с начала года из-за угроз минирования эвакуировали 387 тысяч человек. Фото: пресс-служба полиции

В Красноярском крае с начала года из-за угроз минирования было эвакуировано 387 224 человека. Такие данные привел глава ГУ МВД России по краю Александр Речицкий на пресс-конференции с представителями региональных СМИ.

С начала года поступила информация о 340 фактах минирования, все они не подтвердились, но силовики отработали все, в соответствии с установленным порядком. Лже-террористы по телефону, а чаще – по электронной почте – «заминировали» 11 699 различных объектов, чаще всего школы и детские сады, торговые центры, суды. Доставалось и административным учреждениям. 13 сообщений о минировании касались самолетов и 3 – железнодорожных составов.

- Полицейскими в общем проверено 39 904 объекта, в том числе 1 424 с применением служебно-розыскных собак, для проверок было задействовано 8 530 сотрудников полиции. По итогу возбуждено 197 уголовных дел, - сообщил Александр Речицкий.