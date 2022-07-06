В Красноярске отметят День семьи, любви и верности Фото: Мария ЛЕНЦ

День семьи, любви и верности (который, кстати, получил статус государственного праздника) отметят в Красноярске фестивалем и народными гуляниями. Они пройдут 8 июля в сквере Энтузиастов на правобережье, за торговым центром «Красноярье». Организатором стал Центр продвижения молодежных проектов «Вектор». Если в двух словах: будет очень интересно, формат – семейный, то есть для всех возрастов. Главным событием станут легкоатлетические забеги. Участники до 35 лет смогут принять участие в забеге вместе со своей второй половинкой. А для родителей с малышами от 6 до 10 месяцев – забег ползунковый.

Также анонсируется работа различных площадок. Можно получить консультацию психолога, позаниматься семейной йогой, украсить дерево белыми лентами и признаться в чувствах своим любимым под специальной аркой. Плюс выступление иллюзионистов, концерты и кинопоказ на открытом воздухе.