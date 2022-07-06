Фестиваль «Золотая Маска» в Красноярске: чем удивят театралов?

Сцена из спектакля «Сережа». Фото: Екатерина Цветкова

Сентябрь 2022 в Красноярске порадует театралов обширной и необычной программой. Все потому, что на сценах краевой столицы будут представлены лучшие спектакли из Москвы и Новосибирска. Их, при сотрудничестве с фестивалем «Золотая Маска», привезет компания En+ Group.

Сибирские зрители с 5 по 18 сентября увидят драматические и музыкальные постановки ведущих театров страны, а также экспериментальные спектакли. В программе «Сережа» Московского Художественного театра имени Чехова, «Сын» Российского академического Молодежного театра, «Вечер современной хореографии» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Театральная работа Новосибирской лаборатории современного искусства «Коромысли. Глава 1». Фото: с сайта Премии

Также будут представлены театральные работы Новосибирской лаборатории современного искусства «Коромысли. Глава 1», «[Сыра земля] Коромысли. Глава 2» и «Тайм-аут» Новосибирского театра «Красный факел».

Все эти постановки стали лауреатами и номинантами престижной премии «Золотая Маска». Спектакли состоятся на сценах Красноярского театра Оперы и балета имени Хворостовского и Красноярского драматического театра имени Пушкина. Посетить их смогут как обычные поклонники театрального искусства, так и сотрудники предприятий En+ Group, представители социальных учреждений–партнеров компании.

— Много лет компания не только сотрудничает с ведущей театральной премией страны – «Золотой Маской», но и организует гастроли столичных театров в рамках собственных фестивалей. И каждый раз мы видим большой отклик регионов, что говорит о большой востребованности таких проектов. Уверены, что жители Красноярска по достоинству оценят очень качественно подобранную на самые взыскательные вкусы программу Фестиваля «Золотая Маска», начав театральный сезон ярко, — рассказала Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group.

Сцена из постановки «Тайм-аут» Новосибирского театра «Красный факел». Фото: Фрол Подлесный

Формирование насыщенной и разнообразной культурной жизни горожан – один из приоритетов компании En+ Group, вектор которого заложил еще ее основатель Олег Дерипаска.

СПРАВКА КП

Для En+ Group это третье партнерство с Фестивалем. В 2017 году компания поддержала проект «Золотая Маска в кино», показав лучшие спектакли на экране в малых городах и поселках России. Спустя два года совместно с «Золотой Маской» организовала приезд в Екатеринбург спектакля БДТ «Слава».