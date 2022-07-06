Власти Красноярского края решили продать Бархатовскую птицефабрику Фото: Мария ЛЕНЦ

Крупнейшая в Красноярском крае птицефабрика – Бархатовская – будет продана. Сейчас она на 100 % является краевым имуществом, заявку аукцион подало агентство по управлению государственным имуществом региона. Торги назначены на конец сентября, прием заявок от потенциальных участников завершится за неделю до них, то есть 23 сентября. Стартовая цена – 1,07 миллиарда рублей. Обоснование: «в рамках приватизации регионального имущества».

Добавим, что птицефабрика «Бархатовская» - крупнейшее профильное сельхозпредприятие в крае, находится в селе Бархатово в Березовском районе. На нем работает более трехсот человек. Существует с 1969 года. Продукция – яйца и куриное мясо. Более половины продукции идет на внутренний рынок, остальное – в соседние регионы. За последние годы фабрика пережила взлеты и падения. 15 лет назад планировали продать, но краевой парламент не дал добро. Потом ее несколько раз пытались обанкротить за долги. За последний год фабрика получила прибыль. Тем не менее, решение о продаже в частные руки принято.