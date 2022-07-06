В Красноярске возле ГорДК незаконно построили двухэтажное кафе. Фото: ВК "Народный фронт | Красноярский край"

В Красноярске возле ГорДК построили двухэтажное здание общепита. О том, что оно появилось незаконно, жители улицы Можайского были уверены в самого начала. Теперь официальное решение вынес суд.

История напоминает пресловутый «Кантри» на проспекте Мира. Не так давно в начале улицы Можайского с видом на улицу Высотную был одноэтажный торговый павильон площадью в 50 квадратных метров. Но затем некий предприниматель (называть его не будем), видимо решил, что здесь край как не хватает кафешки из стекла и бетона. И возвел двухэтажку площадью 200 квадратов. Затем оформил здание в собственность, как капитальное строение.

Жители близлежащих домов, которым новое здание загородило проход и закрыло свет, обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Поначалу в мэрии на запрос общественников ответили, что постройка законная. Девять раз они обращались в разные инстанции, наконец, иск был направлен в суд.

По словам представителя ОНФ Юрия Муравьева, чтобы снести объект, пришлось обратиться в прокуратуру края.