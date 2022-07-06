В Красноярске отменяют ковидную изоляцию для прилетающих из-за границы Фото: Мария ЛЕНЦ

Пандемия постепенно уходит в прошлое (хочется на это надеяться), поэтому постепенно отменяются связанные с ней ограничения. Глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил в своем телеграм-канале об изменениях для тех, кто прилетает на территорию края из-за рубежа.

Теперь при возвращении из других стран в аэропорт Красноярска не нужно соблюдать режим самоизоляции до получения результата тестирования на коронавирус. Однако по-прежнему остается в силе вот что: до пересечения границы гражданин должен заполнить анкету на портале госуслуг. Затем в течение трех дней после прибытия пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.

Исключение для тех пассажиров, у кого есть сертификат о вакцинации или недавно перенесенном заболевании, им сдавать тест не нужно. При этом нужно помнить, что названные послабления касаются именно России. В других странах ограничения могут действовать, поэтому если собрались на отдых или в командировку, заранее поинтересуйтесь о требованиях страны назначения.