В Канске пьяный сожитель поджег свою женщину. Фото: СК

В Канске участковый приехал на вызов, проверить семейные разборки. И увидел жуткую картину в частном доме. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе краевой полиции. Когда участковый вошел внутрь дома, там обнаружил 31-летнюю женщину, хозяйку. Ее тело обгорело в нескольких местах. Полицейский сразу же вызвал бригаду скорой помощи, так что ее госпитализировали и жизнь вне опасности.

Пострадавшая смогла рассказать, что с ней таким образом расправился 36-летний сожитель. Они вместе распивали алкоголь, коснулись какой-то неприятной бытовой темы, в результате разразился скандал. Мужчина плеснул на сожительницу содержимым бутылки (в ней был разбавленный водой спирт) и чиркнул спичкой. Затем сбежал. Женщина успела сорвать с себя горящую одежду и позвать на помощь, соседи услышали крики и позвонили в полицию.

В региональном следкоме дополнили: подозреваемый задержан, уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».