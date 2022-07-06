СУЭК передала экспонаты Красноярскому краевому краеведческому музею

Фонд Красноярского краевого краеведческого музея пополнился новыми экспонатами, представляющими производственный потенциал края – СУЭК передала музею образцы угля, добываемого на предприятиях Компании в крае, шахтерскую форму, книги о развитии угледобычи в регионе.

С просьбой помочь вразвитии фондов музейные сотрудники обратились к горнякам во время экскурсии на Березовский угольный разрез в апреле текущего года. Специалисты из Красноярска побывали на горных работах, познакомились с мощной техникой, работающей на предприятии, но особое впечатление на них произвел Музей трудовой славы разреза, где бережно хранится почти 50-летняя история предприятия – архивные документы, фотографии, трудовые награды, спортивные кубки, образцы угля и продуктов его глубокой переработки, а также останки древних животных, найденные в угольном карьере. Кстати, в одном из залов Красноярского краевого краеведческого музея уже хранится экспонат с Березовского разреза – это скелет стегозавра, единственный в России, сохранившийся практически полностью.

"У краеведческого музея всегда были налажены связи с предприятиями различных отраслей, потому что среди наших задач – показывать не только историю и самобытную культуру края, но и его промышленный потенциал. У нас есть постоянно действующая экспозиция, которая рассказывает о политике, экономике края, в ней представлены в том числе полезные ископаемые. А Березовский разрез и вообще все наши угольные разрезы – это основа экономики края, его жизнедеятельности. И мы очень благодарны СУЭК за то, что нас услышали, так быстро откликнулись и буквально задарили нас подарками", - поблагодарил Иван Черкасов, заместитель директора по науке Красноярского краевого краеведческого музея.

СУЭК особое внимание уделяет сохранению исторического наследия – Музеи трудовой славы есть на каждом из предприятий Компании в Красноярском крае. Кроме постоянно действующих экспозиций СУЭК регулярно организует тематические выставки, например, с творческими поделками сотрудников и их семей. Кроме того, Компания активно сотрудничает с музеями на территориях, передавая экспонаты, привозя на территории выставки, в том числе федерального уровня.