Под Красноярском завели уголовное дело о преднамеренном банкротстве Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Березовского района провела проверку банкротства муниципального предприятия, по результатам которой было заведено уголовное дело. Все указывает на то, что банкротство было преднамеренным, а бюджету был причинен ущерб в размере 12 миллионов рублей.

Установлено, что Березовское муниципальное унитарное ремонтно-строительное предприятие более 10 лет оказывало на территории поселка Березовка услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами, уборке улиц и содержанию автомобильных дорог. В период с 2019 по 2021 годы руководство не заботилось о том, чтобы заключать контракты (интересно, чем они тогда занимались?). В итоге появились долги по зарплате, по налогам и другим платежам. Чтобы их гасить, брались кредиты. А поскольку отдавать было нечем, руководство подало на банкротство. После чего имущество продали на торгах за 12 миллионов рублей.