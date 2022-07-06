Житель Шушенского получит полмиллиона за несостоявшуюся турпоездку в Санкт-Петербург Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Шушенского добился сатисфакции от туристической фирмы, которая обманула его надежды отдохнуть в Северной столице – Санкт-Петербурге. Правда, пока только он имеет на руках судебное решение в свою пользу. Если не дождется денег, за дело примутся приставы. Подробности этой интересной и поучительной истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Глава семьи решил порадовать семью и приобрел путевку на шесть человек за 161 тысячу рублей. Оплатил заранее. Однако когда пришел за билетами, его встретила запертая дверь турфирмы «Золотая Сибирь». Несколько раз он обращался в офис, звонил – тишина и игрор. И тогда, понятное дело, решил вернуть деньги назад. В Роспотребнадзоре ему помогли составить исковое заявление. Итог – нечестная фирма должна выплатить ему 499 800 рублей:

- стоимость туристического продукта – 161 600 рублей;

- неустойка – 161 600 рублей;

- моральный вред – 10 000 рублей;

- штраф – 166 600 рублей.