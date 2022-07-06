В Красноярске для переселенцев из ветхого жилья строят отдельную 17-этажку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске для переселенцев из ветхого и аварийного жилья строят отдельное 17-этажное здание на улице Крайней, 12. Добавим, что финансирование строительства идет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». А в список счастливчиков попали 495 человек с улиц Семафорная, Станочная, Качинская, Свердловская, Лесная, Ленина. Кроме того, 72 квартиры в этом доме предоставят детям-сиротам.

В региональном министерстве строительства рассказали, что сейчас происходит на строительной площадке. Там рабочие забивают сваи, устраивают фундамент, расчищают территорию от бесхозных сетей. Сдать дом в эксплуатацию планируется в следующем году.

- В рамках федерального закона в текущую программу расселения включены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года в связи с их физическим износом. Программу, рассчитанную до 2025 года, планируем завершить раньше, к сентябрю 2024 года, - прокомментировала первый замминистра строительства края Татьяна Василовская.