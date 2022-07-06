В Ачинске внедорожник насмерть сбил 87-летнюю женщину. Фото: ГИБДД

Трагедия в Ачинске: под колесами внедорожника погибла пожилая женщина-пешеход. Полиция разбирается в этом случае. В пресс-службе ведомства сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что все произошло накануне, 5 июля, около 14 часов на улице Культуры. За рулем автомобиля «Тойота» находился 55-летний местный житель. На придомовой территории начал движение задним ходом.

Возможно, из-за халатной невнимательности или же потому, что 87-летняя женщина попала вслепую зону, но произошел наезд. В результате пострадавшая скончалась на месте еще до приезда бригады скорой медицинской помощи. Прибывшие на место госавтоинспекторы первым делом проверили водителя на алкотесте, мужчина был трезвым. Вопросов к нему, конечно, много. Если судить по фото с места трагедии, площадка была пустая. Почему он решил выехать задним ходом? Почему не посигналил, не убедился, что сзади никого нет?