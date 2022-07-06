В Красноярске сдали скандальный недострой на улице Ленинградской. Фото: минстрой края

В Красноярске завершилось строительство еще одного скандального недостроя. 139-квартирную шестнадцатиэтажку на улице Ленинградской заложили еще в 2012 году. Название дали сразу же – громкое: ТСЖ Ленинградец. Квартиры дольщики покупали с удовольствием, еще бы – в зеленой зоне, в тишине. Но сроки сдачи дома застройщик несколько раз переносил, а потом и вовсе бросил. Как выяснилось, денег на строительство у компании не оказалось. Как и куда она потратила деньги дольщиков – это в компетенции полиции.

Министерство строительства Красноярского края сообщает, что вопрос решился. В 2022 году при взаимодействии с прокуратурой края была определена организация, которая выполнила работы, необходимые для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. В течение июля собственники жилья смогут заселиться в свои квартиры.

Добавим, что в 2019 года в крае реализуется программа восстановления прав обманутых дольщиков. Пострадавшие от преступных действий застройщиков жители края могут либо получить компенсацию в размере нынешней стоимости квартиры, аналогичной той, которой они лишились. Либо дождаться достройки и вселиться в долгожданное жилье. В этом году будет принято решение еще по 43 недостроенным многоквартирным домам в крае.