В Красноярске с начала года поймали почти две сотни автомобилей «мертвых душ»

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Красноярске с начала года задержали уже 190 автомобилей, которые принадлежали умершим людям. Новые владельцы авто по незнанию, или же умышленно, не снимали регистрацию с мертвых хозяев и продолжали кататься на машинах, которые по документам принадлежали давно почившим людям.

– Некоторые делают это сознательно, хотя бывает и такое, что водитель не подозревает о том, что машина уже лишена регистрации и узнает об этом только при личной встрече с инспектором ДПС, — рассказали в полиции.

Инспекторы привели пример, когда 25-летний красноярец ездил на Honda CR-V своего умершего дедушки: парень не знал, что нельзя управлять машиной, зарегистрированной на мертвого человека, и отделался штрафом в 500 рублей. А вот еще один нарушитель, который сознательно не снимал регистрацию и уже попадался за рулем такого авто, теперь рискует штрафом в пять тысяч и недолгим лишением прав.