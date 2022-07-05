В Ачинске 12-летний подросток взял мопед деда и сбил своего приятеля

Фото: МВД Красноярского края

В Ачинске полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с двумя подростками. 12-летний школьник на мопеде наехал на своего 13-летнего приятеля – парень получил травмы, но остался жив. Мопед, на котором ехал подросток, принадлежит его дедушке: пожилому мужчине теперь тоже грозят проблемы с законом.

Как расказали в МВД, инцидент произошел в селе Белый Яр под Ачинском. 12-летний подросток взял мопед дедушки и поехал кататься по селу, но по дороге не справился с управлением, и наехал на товарища, который в этот момент переходил дорогу. Пострадавший, добавили в полиции, приехал гостить у бабушки на лето.

В ДПС решили разобраться с подростком и его дедушкой по полной программе. В отношении 62-летнего владельца мопеда составили административный материал за передачу транспорта ребенку, хотя неясно, сам ли мужчина передал мальчику ключи, или тот украл их. Полиция также направила рапорт в подразделение ПДН для принятия мер в отношении опекунов подростка.