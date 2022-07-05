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Общество5 июля 2022 14:25

На Красноярском водохранилище за день спасли трех отдыхающих

Спасатели доставили к пляжу красноярцев, которых унесло слишком далеко от берега
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: служба спасения Красноярского края

Фото: служба спасения Красноярского края

Служба спасения за этот вторник спасла троих утопающих на Красноярском водохранилище. В ведомстве отчитались, что все они были успешно доставлены на берег и медицинская помощь красноярцам не потребовалась.

В первом случае спасатели выезжали на спасение мужчины и женщины, которые отдыхали на водохранилище, плавая на надувном матрасе. Ветром их унесло слишком далеко от берега, и красноярцам потребовалась помощь спасателей.

Во второй раз сотрудники выезжали на помощь мужчине, который катался по водохранилищу на плюшке. В какой-то момент его также отнесло далеко от берега.