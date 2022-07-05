В Красноярском крае нарушитель «прокатил» охотинспектора, который пытался остановить его авто

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В Красноярском крае осудили мужчину, который едва не задавил охотинспектора Минэкологии. Случай произошел, когда житель Енисейского района выехал в лес на грузовике, чтобы выбросить там бытовой мусор. Это заметил инспектор, который попытался остановить мужчину.

Сотрудник министерства в этот момент занимался патрулированием охотугодий, куда и заехал нарушитель. Охотинспектор попытался проверить у того наличие ружья и лицензии, приняв его за охотника, однако мужчина спешно уехал из леса.

Инспектор, в свою очередь, выследил нарушителя до населенного пункта, где еще раз попытался остановить его авто. В этот раз мужчина едва не наехал на сотрудника, и ему пришлось около полукилометра ехать на подножке грузовика.

Минэкологии после этого случая обратилось в суд: в ведомстве посчитали, что действия местного жителя грозили реальной опасностью инспектору. Также посчитали и в суде – нарушителя приговорили к году условного срока. Мужчина пытался оспорить это решение, но краевой суд также оставил приговор в силе.

– Работа охотинспекторов, безусловно, сопряжена с риском. Однако такие факты в отношении государственных гражданских служащих недопустимы. Считаю, что нарушитель понес справедливое наказание, – заявил министр экологии Павел Борзых.