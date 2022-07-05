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Общество5 июля 2022 12:36

Неизвестные угнали и сожгли иномарку в Красноярске

Пожар разгорелся в гаражном массиве, авто оказалось полностью уничтожено
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ЧП Красноярск

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске минувшим утром неизвестные угнали «Тойоту Спринтер Кариб». Пропажу обнаружил владелец авто, когда утром собирался ехать на работу. Угон произошел на улице Кецховели, а спустя некоторое время останки машины нашлись на Гусарова – угонщики зачем-то сожгли иномарку.

Фотографии авто разлетелись по соцсетям: на кадрах заметно, что машина после пожара выгорела полностью, остался только остов. Судя по всему, ЧП произошло в гаражном массиве, при этом, от огня также пострадали гаражи, которые находились поблизости.

Пока неясно, был ли пожар умышленным, или же возник случайно. В ситуации разбирается красноярская полиция. В соцсетях жители предположили, что сжечь машину могли дерзкие коллекторы за неуплату долгов.