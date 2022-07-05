В Красноярске мост у БКЗ закроют на плановый ремонт

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске новый пешеходный мост «Арфа» на несколько дней закроют на ремонт. Специалисты проверят надежность ванта, а также обновят покрытие и уложат тактильную плитку. Все работы планируется провести за рабочую неделю – мост закроют 11 июля, в понедельник, и обещают открыть в пятницу, 15 июля.

Отметим, что мосту едва исполнилось полгода – его открыли в конце декабря. Однако в мэрии пояснили что осмотр плановый, и ничего серьезного с «Арфой» не произошло. Даты закрытия тоже выбраны не случайно – в эти дни ни в БКЗ, ни в Филармонии, ни на площади не будет проходить каких-то важных мероприятий.

Отметим, что новый мост сделан почти целиком из алюминия. При его создании использовали более четырех тысяч алюминиевых деталей, которые произвели на Красноярском алюминиевом заводе. Он заменил собой пешеходный мост, который был признан аварийным и демонтирован в 2015 году.