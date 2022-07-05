В Красноярске спрос на мастеров по ремонту увеличился на 19% Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за год на 19% вырос спрос на услуги мастеров по ремонту. Об этом сообщает портал Avito.

Самыми популярными ремонтными работами оказались следующие:

- остекление балконов – за год спрос вырос на 82%;

- электрика – на 52%;

- благоустройство сада – на 49% за год;

- сантехника – на 47%;

- ремонт и сборка мебели – на 37%.

Ремонтный бум в Красноярске, скорее всего, связан с бумом покупки недвижимости, который произошел в 2019-2022 годах. Новоселы заселившись в квартиры и дома хотят быстро привести жилище в порядок.