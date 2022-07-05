В Красноярске спрос на мастеров по ремонту увеличился на 19%
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске за год на 19% вырос спрос на услуги мастеров по ремонту. Об этом сообщает портал Avito.
Самыми популярными ремонтными работами оказались следующие:
- остекление балконов – за год спрос вырос на 82%;
- электрика – на 52%;
- благоустройство сада – на 49% за год;
- сантехника – на 47%;
- ремонт и сборка мебели – на 37%.
Ремонтный бум в Красноярске, скорее всего, связан с бумом покупки недвижимости, который произошел в 2019-2022 годах. Новоселы заселившись в квартиры и дома хотят быстро привести жилище в порядок.