В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 30 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

5 июля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 30 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлен 367 121 случай заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 31 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 355 415 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умер 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 883 человека. Госпитализировано 25 человек.