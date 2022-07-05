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Здоровье5 июля 2022 9:48

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 30 человек

Стопкоронавирус опубликовал статистику на 5 июля 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 30 человек

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 30 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

5 июля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 30 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлен 367 121 случай заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 31 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 355 415 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умер 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 883 человека. Госпитализировано 25 человек.