Под Красноярском аннулировали сделку по продаже муниципальной земли по цене ниже реальной стоимости. Фото: прокуратура Красноярского края

В Березовском районе края отменили сделку по продаже муниципальной земли за стоимость ниже реальной в 5 раз. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Выяснилось, районная администрация продала гражданину землю для эксплуатации нежилого помещения и подстанции. Но есть нюанс – реальная стоимость участка составляет 55 миллионов рублей, а продан он был лишь за 8,9 миллионов рублей. Территория предназначалась под свалку.

Прокуратура выяснила, что конкурса по продаже участка не было вовсе, а площадь оказалась несоразмерной находящимся на нем объектов недвижимости. Более того, границы участка включали в себя часть лесного фонда.