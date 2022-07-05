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Общество5 июля 2022 8:50

Под Красноярском аннулировали сделку по продаже муниципальной земли по цене ниже реальной стоимости

Прокуратура нашла ряд нарушений
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Под Красноярском аннулировали сделку по продаже муниципальной земли по цене ниже реальной стоимости. Фото: прокуратура Красноярского края

Под Красноярском аннулировали сделку по продаже муниципальной земли по цене ниже реальной стоимости. Фото: прокуратура Красноярского края

В Березовском районе края отменили сделку по продаже муниципальной земли за стоимость ниже реальной в 5 раз. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Выяснилось, районная администрация продала гражданину землю для эксплуатации нежилого помещения и подстанции. Но есть нюанс – реальная стоимость участка составляет 55 миллионов рублей, а продан он был лишь за 8,9 миллионов рублей. Территория предназначалась под свалку.

Прокуратура выяснила, что конкурса по продаже участка не было вовсе, а площадь оказалась несоразмерной находящимся на нем объектов недвижимости. Более того, границы участка включали в себя часть лесного фонда.