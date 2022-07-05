В Канске годовалый ребенок выпал из окна на 4 этаже. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

5 июля в Канске годовалый ребенок выпал из окна квартирына улице Урицкого на 4 этаже. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Ребенок находился в квартире с двухлетней сестрой и 22-летней матерью, окно в жилище было открыто. В какой-то момент девушка отводила дочь в туалет. Оставшись без присмотра, малыш по дивану, приставленному к подоконнику, забрался на него и выпал из окна прямо на козырек подъезда.

Мальчик выжил, его госпитализировали. Следователи же начали проверку. В СК по Красноярскому краю уточняют, что за текущий год в регионе из окон выпало 7 детей.