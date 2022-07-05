В Красноярске на Маерчака началась пересадка елей и кустарников. Фото: городская администрация

В Красноярске начали пересаживать зеленые насаждения на улице Маерчака. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, крупные деревья остались на той же улице, они переехали ближе к зданию юрфака СФУ. В то же время на улице продолжается реконструкция. Первоначальный план предусматривал снос 100 деревьев, но после вмешательства мэра, удалось сохранить 50 насаждений, в том числе голубые ели.

Специалисты также обнаружили на Маерчака редкий сорт калины – калину гордовина, она отличается уникальным цветением. Этот вид будут размножать методом черенкования.

А после завершения работ на Маерчака взамен снесенных деревьев и кустов, высадят высадят 77 крупномерных лиственных деревьев, 210 кустов сирени, 170 кустов спиреи и живую изгородь из 1500 тысяч кустов кизильника.