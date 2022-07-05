В Красноярске «банда экстремистов из Средней Азии» «заминировала» суды Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и районах края заминированы здания судов. Об этом сообщает пресс-служба региональных судов.

Изначально в Октябрьский районный суд Красноярска пришло электронное письмо, в котором некий Тамерлан Гаджиев сообщил о минировании зданий группой «экстремистов из Средней Азии», помимо судов «заминированы» оказались больницы, детсады и вокзалы.

Такие же сообщения поступили и в суды районов и городов: Свердловский районные, в крае - в Курагинский, Саянский, Уярский, Туруханский, Идринский, Енисейски, Шушенский, Новоселовский, Ачинский, Зеленогорский, Минусинский городские суды и Советского райсуда Красноярска. По фактам сообщений ведутся проверки.