Красноярцев шокировал приговор сутенеру, устроившему в Ачинске бордель с подростками

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске суд вынес приговор двоим сутенерам, которые открыли бордель с проститутками, среди которых была и девушка-подросток. Как сообщили в МВД, главный организатор получил 3 года условно, а его сообщник – 2 года.

Свою фирму по поставке девушек легкого поведения ачинцы организовали в марте 2019 года. Проработали почти 3 года и планировали расширять спектр услуг – но в декабре 2021 сотрудники уголовного розыска «прикрыли лавочку».

28-летний мужчина и его 28-летьний сообщник продумали график, по которому по очереди принимали заказы на проституток, отвозили девушек к клиентам для оказания интимных услуг, забирали оплату и выдавали зарплату своим «сотрудницам».

В их «компании» работали 4 девушки - 1987, 1993, 1994 и 2005 годов рождения. Одной из них было около 14 лет, когда мужчины позвали её заниматься проституцией.

По итогам расследования уголовного дела, суд посчитал, что 3 года условно за организацию проституции, да еще и с несовершеннолетней, будет достаточным наказанием для «руководителя». Его подельник получил на год меньше. Приговор вступил в законную силу.

В соцсетях разразилась настоящая буря: жители края посчитали приговор недостаточно суровым, как минимум из-за того, что интимные услуги заставляли оказывать девушку-подростка.

- Да что это творится! Девке 15-16 лет, ей учится и гулять нужно, а её перед мужиками ноги раздвигать заставляют! Почему так мало то организатором дали, им нужно было лет по 5 реального насыпать!!!! – возмущаются жители региона в пабликах.