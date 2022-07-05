В Канске 50-летний мужчина домогался фельдшера скорой помощи

Фото: Мария ЛЕНЦ

50-летний житель Канска, находясь под градусом, решил полечить больную спину и развлечься с женщиной. Поэтому, когда к нему на вызов приехал фельдшер скорой помощи – симпатичная 26-летняя медик – к нему пришла гениальная мысль «совместить приятное с полезным». Правда сотрудница скорой порыв не оценила и обратилась с заявлением в полицию.

Как рассказали в МВД, пока фельдшер знакомилась с документами, 50-летний пациент начал вести себя дерзко и оскорбительно, а затем начал проявлять повышенные знаки внимания: играть мышцами, осыпать комплиментами и пытаться приобнять, деля при этом совсем недвусмысленные намеки.

Медика такой поворот событий совсем не устроил: она смогла оттолкнуть мужчину, а затем выбежала из квартиры, которая, к счастью, оказалась не запертой. Затем 26-летний фельдшер обратилась за помощью к правоохранителям.

Сотрудники полиции провели доследственную проверку. Все собранные материалы следователям, решается вопрос о заведении уголовного дела.